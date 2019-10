Nog vier verdachten grimmig protest in Rotterdam zitten vast: meerdere agenten gewond geraakt

videoHet protest van Koerdische en Turkse demonstranten in het Rotterdamse centrum is gisteravond volledig uit de hand gelopen. De twee groepen zochten de confrontatie met elkaar op. Er zijn drie agenten gewond geraakt. De politie heeft 23 verdachten aangehouden, waarvan er vanmiddag nog vier vastzitten.

De demonstratie begon op het Kruisplein, maar verplaatste zich naar het Centraal Station waar tussen de reizigers ME’ers met schild probeerden de groepen gescheiden te houden. Buiten het station waren er steeds kleine vechtpartijen, waarbij de politie verdachten arresteerde. Bij fouilleren werden meerdere wapens gevonden. Waaronder messen, boksbeugels, schroevendraaiers en een ploertendoder. Een agent brak zijn pols. Anderen raakten gewond of lichtgewond.



Volgens de woordvoerder van de Driehoek, de burgemeesters, korpschef en hoofdofficier, is vooraf rekening gehouden met een mogelijke escalatie tussen de groepen. ,,Focus ligt bij demonstraties bij het beschermen van alle groepen, maar tijdens de demonstratie heeft de Koerdische groep, in tegenstelling tot alle afspraken, als eerste de confrontatie gezocht met tegendemonstranten.’’

Tijdens de demonstratie is door de politie veel videomateriaal opgenomen. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de ongeregeldheden. Negentien van de 23 verdachten mochten vandaag in de loop van de middag weer naar huis. Zij mogen in vrijheid het onderzoek afwachten. De andere vier zitten nog vast. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan gewekld tegen agenten en openlijk geweld.



Uiteindelijk werd een groep Koerdische demonstranten ingesloten op het Stationsplein om de openbare orde te herstellen. Dit bleef tegendemonstranten trekken. Hierop werd de groep afgevoerd, maar niet gearresteerd.



Premier Mark Rutte laat weten dat demonstreren mag, maar wel beschaafd. ,,We houden ons aan de wet. Het schreeuwen van de een, mag nooit leiden tot het niet gehoord worden van de ander. Daar zal de overheid ook beschermen. Maatschappelijke conflicten moeten we oplossen door dialoog en respect. En niet zoals vanavond in Rotterdam.”

De sfeer was vanaf het begin de demonstraties om 19.00 uur grimmig: Koerden riepen dat Erdogan een terrorist is, terwijl de Turken met vlaggen zwaaiden en ‘Türkiye, Türkiye’ scandeerden. Er werd vuurwerk afgestoken aan de ene kant en borden tegen Erdogan aan de andere kant opgestoken.

Nadat een groep van de Koerdische demonstranten richting de tegendemonstratie probeert te komen, ontstond grote chaos. Turkse jongeren probeerden via het Schouwburgplein in de buurt te komen, waarbij de ME herhaaldelijk met charges optrad en de groep uit elkaar dreef.

Op het Kruisplein kregen beide kanten een duidelijke waarschuwing: de politie treedt zo nodig met geweld op als mensen zich niet aan de voorwaarden van de demonstratie houden. Veel vooral jonge demonstranten hadden sjaals voor hun gezicht en een capuchon op en zijn hierdoor onherkenbaar.

Volledig scherm © MediaTV De groepen zijn voor het begin van de demonstratie van elkaar gescheiden, nadat burgemeester Aboutaleb vlak voor het begin van demonstratie een apart vak had aangewezen voor het tegengeluid. Deze tegendemonstratie was niet officieel aangemeld. Het vak voor de tegendemonstratie is vlakbij het protest van de Koerdische gemeenschap op het Kruisplein.



De aankondiging was dat beide demonstraties zijn toegestaan van 19.00 uur tot 20.00 uur, maar uiteindelijk zijn de demonstraties ontbonden door de politie na overleg met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.



In februari vorig jaar waren er ook protesten. De ene avond onaangekondigd door Turkse Rotterdammers, die steun betuigden aan de Turkse militaire acties. De dag erna was er een protestmars met honderden Nederlandse Koerden. Hierbij doken tegendemonstranten op. Uiteindelijk werden zes mensen gearresteerd.

Eerder deze week was er in Arnhem ook een opstootje. Tijdens een Koerdisch protest ontstond enige opschudding. Mannen van Turkse afkomst verstoorden de bijeenkomst waarna Koerdische demonstranten ze met hun vlaggen te lijf gingen. De aanwezige politie greep in.

De Koerdische gemeenschap demonstreert tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. De demonstranten maken zich grote zorgen over de Koerden in het grensgebied in Syrië. ,,De Nederlandse overheid moet stappen ondernemen’’, zo is de eis. Met de protesten vraagt de gemeenschap om onder meer economische sancties tegen Turkije en een no-flyzone in Rojava en het noorden van Syrië.

Ankara beschouwt de Koerdische milities van YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, de Koerdische arbeiderspartij die door zowel Turkije, de Europese Unie als de Verenigde Staten als een terroristische organisatie wordt gezien.

Vorig jaar eiste Denk in de Rotterdamse gemeenteraad nog een verbod op PKK-vlaggen. De Rotterdamse burgemeester stelde toen dat dit wettelijk niet is toegestaan. Of de vlaggen zijn verboden, hangt af van de context - of er daadwerkelijk wordt opgeroepen tot geweld. En dat bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) per geval. IS-vlaggen en hakenkruizen zijn bij voorbaat wel verboden, omdat ze duidelijk tot haat oproepen, laat het OM weten.

