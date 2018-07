Nog veel vragen rondom in Twente verdronken Mohammed (20)

Suleiman is de 20-jarige Enschedeër die vrijdag levenloos aangetroffen werd in Het Hulsbeek. De jongeman is afkomstig uit Syrië en was tot zijn overlijden zo'n drie jaar in Nederland. Hij woonde in Enschede op kamers, kreeg een uitkering en volgde op Saxion Nederlandse les. Donderdagmiddag ging hij met een vriend zwemmen op Het Hulsbeek, maar kwam niet meer terug. De hulpdiensten vonden hem vrijdagavond, nadat hij vrijdagochtend als vermist was opgegeven door diezelfde vriend. De politie sloot zaterdagmiddag een misdrijf uit, noemt het overlijden van de 20-jarige een 'noodlottig ongeval'. Ondertussen probeert een vriend en tevens kamergenoot, die tolkt voor de familie en deze krant te woord staat, samen met onder andere een broer en een zus van Mohammed te regelen dat zijn lichaam naar thuisland Syrië gebracht kan worden. Zodat zijn ouders, die daar nog wonen, hun zoon weer bij zich hebben.

Huisgenoot

Volgens de huisgenoot kon Mohammed zwemmen. Wat er precies is misgegaan, weet hij niet. Daarover moet de familie nog bijgepraat worden. Maar dat ze vragen hebben over de manier waarop alles gegaan is, is duidelijk.



„Hij heeft twee, drie uur gewacht, maar Mohammed kwam niet uit het water”, vertelt de huisgenoot over de vriend met wie Mohammed was zwemmen. „Toen heeft hij alle spullen meegenomen naar huis. Pas later, de volgende dag, is hij naar het politiebureau gegaan. Om te vertellen wat er met zijn vriend gebeurd was. Hij is een beetje te laat gegaan. Als hij gelijk was gegaan, had hij misschien een kans gehad.” Waarom hij pas toen ging, is voor de familie gissen.