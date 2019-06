Nog steeds veel mis met veiligheid bij Defensie

Dat concludeert de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid na uitgebreid onderzoek in de Nederlandse kazernes. Die commissie, onder leiding van Gerdi Verbeet, werd opgericht na de dramatische ongelukken met een mortier in Mali, waarbij twee militairen omkwamen, en het dodelijke schietincident op een oefenlocatie in Ossendrecht dat één commando het leven kostte. Experts concludeerden dat de veiligheidscultuur van de krijgsmacht ernstig tekortschiet. Defensie beloofde beterschap en kwam met een plan met veertig verbeterpunten die Verbeet met haar commissie de komende jaren nauwlettend in de gaten houdt.



De eerste uitkomst stemt voorzitter Verbeet niet vrolijk. Het meest schrijnende voorbeeld: militairen dragen tijdens een schietoefening gehoorbescherming die niet deugt. ,,De wil is er wel, maar het ontbreekt vaak aan de juiste spullen’’, zegt Verbeet. Het veiligheidsplan van Defensie is niet alleen te onbekend, het is volgens haar ook te vaag. Er zijn geen meetbare doelen gesteld, belangrijke normen voor veiligheid ontbreken, onduidelijk is hoe de plannen bekostigd moeten worden en er is onvoldoende aandacht voor het specifieke karakter van landmacht, luchtmacht en marine.