Nog steeds geen surprise gemaakt? Doe hier lastminute inspiratie op

Coronavirus LIVE | Ook gemeente­raads­ver­kie­zin­gen gespreid over drie dagen, Johnson krijgt booster

De wet die het mogelijk maakte om de verkiezingen afgelopen maart te spreiden over drie dagen is verlengd. Dat betekent dat we ook de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar kunnen spreiden over meerdere dagen. De boosterprikcampagnes zijn in heel Europa aan de gang. Zo heeft Boris Johnson, minister president van Groot Brittannië, vandaag zijn extra coronavaccinatie in ontvangst mogen nemen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier ons laatste liveblog terug.

18:20