Nog onduidelijk waar Oekraïners zich moeten melden voor opvang

De veiligheidsregio’s praten maandag verder met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de coördinatie en de opvangmogelijkheden. Vandaag werd in het Veiligheidsberaad besproken dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 2000 opvangplekken gaat regelen voor Oekraïners die vanwege het Russische geweld hun land hebben verlaten.

Maar van een harde afspraak is nu nog geen sprake. De helft van de opvangplaatsen zal op korte termijn beschikbaar moeten zijn. ,,Veel veiligheidsregio’s en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De komende tijd wordt volgens Justitie een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland moet zich daarom voorbereiden op grootschaliger opvang.

Inventarisatie

Een woordvoerster van voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad laat weten dat met het ministerie een kort overleg is geweest over de ‘urgente behoefte aan opvangplekken’ en de rol die de veiligheidsregio’s krijgen bij de organisatie hiervan. Volgens de zegsvrouw is iedereen nu aan het werk gegaan om een inventarisatie te maken. ,,Het bericht was nu: bereid je voor op wat mogelijk komt. We moeten rekening houden met een grote hoeveelheid mensen die we moeten helpen.”

Daarbij werd ook aangegeven dat de regio’s zich niet direct moeten vastpinnen op de aantallen van duizend op de korte termijn, en later nog eens duizend, zegt de woordvoerster van Bruls. Maandag wordt ook besproken of de aantallen voor alle regio’s dezelfde gaan zijn en ook wanneer de plekken er moeten zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners al in Nederland zijn aangekomen. De afgelopen week hebben al zeker 250 Oekraïners aangeklopt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel. Een deel vroeg asiel aan maar een ander deel wilde alleen informatie over hun reguliere verblijf. Oekraïners kunnen vrij reizen en negentig dagen in Nederland verblijven zonder visum. Besloten is in Europees verband dat de vluchtelingen het komende jaar een beschermde status hebben, maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag in Brussel bekend.

Rotterdam

In de hele regio Rotterdam-Rijnmond worden op korte termijn tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De gemeente Rotterdam neemt daarvan de helft voor haar rekening. De gemeente doet ook een beroep op de Rotterdammers zelf.

Er zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd die kunnen worden ingericht als tijdelijke opvang. Andere opvangmogelijkheden worden op dit moment bekeken. Ook mensen die een kamer overhebben kunnen zich aanmelden om vluchtelingen op te vangen.

Takecarebnb: bij in huis nemen vluchteling komt veel kijken Volgens Takecarebnb, een organisatie die sinds 2015 vluchtelingen met een verblijfstatus koppelt aan Nederlandse gastgezinnen, hebben duizenden Nederlanders zich aangemeld voor het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. Maar, zo waarschuwt de organisatie die nauw samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ‘bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken’. Daarom heeft Takecarebnb, dat ‘pleit voor een warm hart en een koel hoofd’ tien aandachtspunten opgesomd voor mensen die een gast opnemen. Zo adviseert de club om de opvang niet alleen te doen. Beter is een kring met vrienden, buren en familie te vormen. ,,Zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol.” Nog een advies is zaken bespreekbaar te maken. ,,Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie.”

Verschillende plekken

De gemeente wijst erop dat het Rijk de eerste opvangplekken voor vluchtelingen uit het oorlogsgebied heeft geregeld. Zij worden de komende dagen ondergebracht in Amsterdam, Ede, Den Haag, Zaanstad en Haarlem. ,,De vluchtelingen die zich daarna melden, worden in elders in het land opgevangen. Ook in de regio Rotterdam”, aldus de gemeente.

Op verschillende plekken in het land worden momenteel vluchtelingen opgevangen. Op legerplaats Harskamp in de gemeente Ede is ruimte voor 950 mensen. Donderdag meldde Amsterdam dat er in Zuidoost 92 vluchtelingen werden opgevangen, maar dat op termijn gemikt wordt op tweehonderd à driehonderd opvangplekken in de hoofdstad. Vrijdagochtend arriveerden er ongeveer vijftig Oekraïners in Waddinxveen. Zij zijn opgevangen in een sporthal. De gemeente daar kijkt nog naar opvangmogelijkheden voor de langere termijn.

Dordrecht en omgeving bereiden zich erop voor zo snel mogelijk 1000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opvang te kunnen bieden, waarbij de bedoeling is uiteindelijk 2000 mensen aan onderdak te helpen. Dat maakte de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vrijdag bekend.

Zuid-Holland Zuid heeft contact met de gemeenten die binnen deze veiligheidsregio vallen zodat ‘vraag- een aanbod van opvanglocaties gematcht kan worden’. Dinsdag om 13.00 uur geeft de veiligheidsregio een persconferentie, waarin de stand van zaken nader wordt toegelicht.

Sympathie

Het Rotterdamse college zegt ‘diep geraakt’ te zijn door de inval van het Russische leger in Oekraïne. ,,Wij keuren het geweld tegen de inwoners van Oekraïne in de grootst mogelijke bewoordingen af”, aldus wethouder Vincent Karremans van Integratie. ,,Rotterdam spreekt niet alleen zijn sympathie uit naar de betrokkenen maar wil ook helpen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen in onze stad, die weet wat het is om slachtoffer te zijn van oorlogsgeweld. Dat gevoel leeft ook in de Rotterdamse samenleving: veel Rotterdammers bieden hulp aan en zijn bijvoorbeeld bereid om vluchtelingen thuis op te vangen.”

Rotterdam heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen waar Rotterdammers die een kamer of woning willen aanbieden zich kunnen melden. Dit nummer is vanaf maandag in de lucht.

Foto ter illustratie. Een groep vluchtelingen is vanochtend naar Nederland gehaald door inwoners van Waddinxveen, die al jaren een band hebben met het Oekraïense dorp Reya.