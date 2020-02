Nog nooit zoveel eerstejaars naar universiteiten en hbo

Aanvoer­ders betaald voetbal: Er is veel meer racisme dan jullie weten

8:33 Racisme vanaf de voetbaltribunes haalt vaak de publiciteit niet. Dat stelt het merendeel van de aanvoerders van Nederlandse betaald voetbalclubs in een onderzoek van tv-programma EenVandaag en spelersvakbond VVCS: 21 van de 28 ondervraagde voetballers zeggen dat er vaker racisme is dan nu in het nieuws komt.