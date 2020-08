Nog nooit zoveel drinkwater gebruikt als afgelopen dagen

video Wielren­ster (41) in levensge­vaar door ongeluk, mogelijk opzet in het spel

12:20 De wielrenster (41) die zaterdag zwaargewond raakte door een ongeluk in Renswoude, verkeert nog in levensgevaar. De politie laat weten dat zij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht en dat de situatie nog niet beter is geworden.