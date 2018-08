Nog nooit was het zo lang zomer als dit jaar

Vandaag werd de 51ste zomerdag gemeten in De Bilt. Daarmee is het recordaantal zomerse dagen van 2006 geëvenaard. En naar verwachting is het niet de laatste zomerse dag van het jaar.

Het record wordt dit jaar waarschijnlijk nog verbroken. Ben Lankamp van Weerplaza is er zelfs vrij zeker van. ,,We denken zeker dat het record nog verbroken wordt dit jaar. Morgen en dinsdag zal dat niet gebeuren, maar woensdag en donderdag is daar zeker kans op. Het kan, zeker in het binnenland, nog echt zomers warm worden."

Er wordt voor komende donderdag 25 graden voorspeld. Dat is de minimale temperatuur die in De Bilt gemeten moet worden om aan een zomerse dag te voldoen. Als het de komende week weer 25 graden of warmer wordt, is het record van 2006 officieel verbroken.

Juli had de meeste warme dagen, 21 maar liefst, gevolgd door de maand mei die er dertien telde. Vooralsnog staat de teller voor augustus op acht zomerse dagen. Het contrast met vorig jaar is groot. Toen werden er in De Bilt slechts 23 zomerse dagen geteld. Dat is lager dan het jaarlijkse gemiddelde van 26 zomerse dagen.

Droogte indammen

,,In de loop van de middag en avond op donderdag neemt de kans op buien toe en koelt het wat af. Het wordt wat wisselvalliger dan de afgelopen maand, dat kon je afgelopen week ook al merken", vertelt Lankamp. ,,Morgen is er kans op wat stevige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel regen. Dinsdag is het overwegend droog en woensdag krijgen we hooguit een enkel buitje. De droogte wordt er, dankzij de buien, niet erger op. Maar om de droogte echt goed in te dammen hebben we een langere tijd meer regen nodig."