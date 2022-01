De omikronvariant van het coronavirus raast door ons land. Tussen gisterochtend en vandaag zijn 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests. Het RIVM verwacht dat de stijging de komende dagen doorzet, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Een lichtpuntje is dat een toename van het aantal ziekenhuispatiënten uitblijft, al is de vrees dat daar halverwege januari verandering in komt.

In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan gisteren, en daarmee het laagste aantal in bijna twee maanden.

Toch zijn experts bezorgd over de grote stijging in het aantal besmettingen. Omikron is weliswaar minder ziekmakend, maar kan op termijn toch een flinke druk op de zorg opleveren.

Ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, dat zijn er 15 minder dan een dag eerder. Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185.

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Zo’n lage instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 nieuwe patiënten binnengebracht.

Feestdagen

De plotse stijging in het aantal besmettingen heeft vermoedelijk te maken met de feestdagen, toen veel families en vriendengroepen bij elkaar thuis kwamen. Het oude besmettingsrecord stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Verwachting LCPS

Hoewel de huidige hoge besmettingscijfers dus nog niet zichtbaar zijn in de opnamecijfers, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wel dat daar verandering in komt. ,,De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari weer zal stijgen”, aldus de ziekenhuisorganisatie.

Volgens de Volkskrant waren negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die afgelopen week in het Nijmeegse Radboudumc werden opgenomen besmet met de omikronvariant. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een omikronbesmetting. Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van omikronpatiënten in de ziekenhuizen is begonnen, stelt de krant.

Verpleegafdelingen knelpunt

De omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Daar lijkt het althans op, nu in landen waar omikron al langer voet aan de grond heeft wel de ziekenhuisopnames sterk stijgen, maar het aantal patiënten op de intensive care vooralsnog beperkt blijft.

Dat is, met een slag om de arm, goed nieuws, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc. ,,We hebben in Nederland natuurlijk veel meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.”

Patiënten spreiden

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over verschillende regio’s worden verdeeld. Dat is de laatste dagen wel steeds minder vaak nodig. Gisteren werden 3 mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst, maandag 5 en zondag 6.

Afgelopen tijd zijn er ook patiënten overgebracht naar Duitse ziekenhuizen om de druk op de zorg in ons land te verlichten. Daar liggen nu nog 10 Nederlandse coronapatiënten.

Omikron in steden

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record.

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

2 op 3 positief getesten volledig gevaccineerd Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen. Ook het totale aantal positieve tests daalde nu de kinderen niet worden meegerekend. Vorige week, vlak voor de jaarwisseling, meldde het RIVM 417.552 positieve tests in december. Een week later zijn het er 398.834. Zonder de jonge kinderen erbij daalde het aantal positief geteste ongevaccineerden van 151.287 naar 94.162. Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere vaccins. Boosterprikken en aanvullende dosis zijn nog niet meegerekend.

