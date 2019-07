Nog geen uitspraak in zaak Marco Kroon, rechter verwijst naar de meervoudige militaire kamer

Oorlogsheld Marco Kroon hoort donderdagavond nog geen uitspraak van de rechter in de zaak omtrent de vermeende kopstoot. De rechter besloot dat de zaak vanwege Kroon's positie zo bijzonder is dat hij wil dat er vanaf nu drie rechters naar kijken. Het is niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat.

Kroon heeft mogelijk blijvend letsel overgehouden aan zijn arrestatie nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens carnaval in Den Bosch. ,,Ik ben afgevoerd alsof ik een terrorist was”, verklaarde hij daar later over. Kroon heeft een aangifte gedaan tegen de agenten.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops heeft Kroon nog steeds last van zijn pink omdat hij te hardhandig zou zijn aangepakt bij zijn arrestatie en verkeerd zou zijn geboeid. Kroon heeft daarom op 3 juni aangifte gedaan tegen de betrokken agenten wegens zware mishandeling, blijkt tijdens de zitting die inmiddels van start is gegaan.

Kroon stapte rond drie uur vanmiddag met het volste vertrouwen de rechtbank binnen. Hij ontkent dat hij een agent een kopstoot heeft gegeven. Volgens Kroon heeft de politie in Den Bosch de pik op hem, liet hij weten voordat de zitting begon.

‘Pijnlijk’

Kroon verscheen niet in uniform, want die mag hij niet meer dragen van zijn werkgever nadat ze hem hadden geschorst. Ook bij hoge uitzondering voor deze rechtszaak niet, zo is hem te verstaan gegeven. ,,En dat is pijnlijk, want ik mis het dragen van mijn uniform enorm‘’, zegt hij als hij in de hal wacht op wat komen gaat.

Maar ook zonder uniform laat hij zich niet uit het veld slaan, laat hij in de hal weten als hij wordt omringd door journalisten. Hij klinkt strijdbaar. Wil vechten tegen de leugen die in zijn ogen sinds carnaval in Den Bosch wordt verspreid. Toen zou hij een agent een kopstoot hebben nadat ze hem wilden bekeuren voor wildplassen. ,,Ik heb staan wildplassen. Ik ben daar ook voor bekeurd. Maar ik heb nooit een agent een kopstoot gegeven. Ik heb mijn hele leven gevochten tegen onrecht. Als ik dit had gedaan had ik mijzelf met pek en veren overgoten en het land uit gegooid.‘’

Draaien

Volgens Kroon zijn er overheidsfunctionarissen die een bepaalde beslissing hebben genomen en daar een draai aan hebben gegeven. ,,Maar als een agent iets zegt, dan sta je gewoon zwak. Zeker als het gaat om Marco Kroon die toch al te boek stond als fantast, leugenaar en ptss-er na alles wat ik in Afghanistan heb meegemaakt’’, zegt hij, waarmee hij doelt op de uitspraken van de oud-minister van Defensie Middelkoop. Die adviseerde hem hulp te zoeken nadat hij had opgebiecht dat hij een Taliban-strijder had gedood en dat niet had gemeld.

Kroon heeft sterk het gevoel dat de politie ‘de pik op hem heeft’. Het frustreert hem mateloos dat de maandag na het incident de politie in Den Bosch al aan een krant had gelekt dat ik positief getest zou zijn op drugs. Terwijl ze wisten dit niet zo was. Dat stond zwart op wit, zegt Kroon. Er heeft daar dus blijkbaar iemand de regie, waar wij geen vat op kunnen krijgen. Ik heb het gevoel dat ik gepakt moest worden. Misschien zit er bij de politie nog wat hartzeer sinds de strafzaak van 2010 . Ze hebben toen zo hoog van de toren geblazen en uiteindelijk is daar bijna niets van over gebleven.’’