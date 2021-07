Nog even zonnig, maar warmte volgend weekend waarschijnlijk overal verdreven

Na een ronduit sombere week met vooral in het binnenland her en der grote hoeveelheden regen, brak dit weekend de zon door. ,,Het hogedrukgebied dat verantwoordelijk is voor de weersverbetering zal ook komende week overheersen in het gebied rondom de Noordzee. Met als resultaat dat we een schitterende week tegemoet kunnen zien met veel zon en niet al te hoge temperaturen", stelt meteoroloog Van Bernebeek.



Toch krijgt de zon niet helemaal vrij spel. Met name de eerste dagen van deze week blaast een noordenwind redelijk vochtige lucht over ons land uit, waarin geregeld enkele wolkenvelden worden meegevoerd. Van Bernebeek: ,,De kustgebieden en noordelijke provincies zijn daar het meest gevoelig voor. Neerslag valt er eigenlijk niet uit, of het moet die ene lokale bui zijn op maandagochtend waardoor het even nat wordt. Verder lijkt het in elk geval tot en met vrijdag droog te blijven. Daarbij is het bovendien rustig met een hooguit zwakke tot matige wind. Door de hoge luchtvochtigheid kan in de nacht en vroege ochtend wel verspreid nevel of mist ontstaan.”