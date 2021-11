Nog eens zes mannen horen cel tegen zich geëist krijgen voor seks met minderjarig meisje

Tegen zes mannen uit heel Nederland zijn maandag in de rechtbank van Den Bosch celstraffen van minimaal twee weken onvoorwaardelijk en werkstraffen geëist, omdat zij betaalde seks hebben gehad met een 16-jarig meisje uit Noord-Brabant.

De politie spoorde 21 klanten van het meisje op, tegen wie het Openbaar Ministerie in 18 gevallen om onvoorwaardelijke celstraffen van minstens een week vroeg.

Het meisje had op vrijwillige basis seks met haar klanten. Desalniettemin moesten de mannen zich volgens de officier van justitie ervan vergewissen dat het meisje meerderjarig was. Een enkeling vroeg wel naar haar leeftijd, maar nam genoegen met haar antwoord dat ze 21 jaar was.

De politie kwam de illegale seks in 2019 op het spoor via een advertentie van het meisje op sexjobs.nl. De politie betrapte haar in een hotel in Eindhoven door een nepafspraak te maken. Op haar telefoon vond de politie gegevens van de verdachten.

Vorige week en maandag stonden 19 mannen voor de rechter. Drie van hen brachten het meisje naar haar seksafspraken. Tegen hen werden celstraffen van tien tot twintig maanden en werkstraffen geëist. Vijftien klanten die betaalden voor die seks hoorden strafeisen van een week tot drie maanden onvoorwaardelijk. Eén verdachte had alleen kinderpornografische opnames van het meisje gemaakt en voor hem werd een werkstraf van 80 uur gevraagd.

Valkenburgse zedenzaak

In een vergelijkbare eerdere grote zedenzaak, de Valkenburgse zedenzaak uit 2015, kwamen mannen die seks hadden met een minderjarig meisje er grotendeels vanaf met een celstraf van een dag een werkstraf. In die zaak ging het om seks op onvrijwillige basis. ,,Gebleken is dat daar geen preventieve werking van uitgaat”, meende de officier van justitie. ,,Te veel mannen hadden daarna nog bewust seks met een minderjarige tegen betaling en namen daarbij het risico op een korte celstraf voor lief.”

In deze zaak verschijnen nog twee klanten op een later tijdstip voor de rechter. Die doet op 23 december uitspraak in de al behandelde zaken.