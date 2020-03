Nog eens 59 patiënten op IC, nu 546 bedden bezet: We zijn ‘in control’

,,546 is de stand van vandaag”, meldt Diederik Gommers, voorzitter van de de Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Gisteren lagen er nog 487 coronapatiënten op afdelingen met de meest intensieve zorg. ,,We zijn momenteel absoluut ‘in control’: er zijn bedden, er is ruimte om op te schalen. En andere ziekenhuizen leren van de Brabantse situatie. In mijn eigen Erasmus bijvoorbeeld, wordt hartstikke hard gewerkt om afdelingen beschikbaar te maken, iedereen is erbij betrokken, dat is indrukwekkend.” Wel kwalificeert NVIC de landelijke IC-capaciteit momenteel formeel als ‘gering’: ,,Dat komt omdat een aantal ziekenhuizen vergeleken bij gisteren minder beschikbare bedden opgeeft. Maar die lijst is niet compleet, we werken nog aan meer accurate gegevens.”