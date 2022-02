Nog bijna 40 getuigen gehoord over fatale mishandeling Mallorca

Tijdens een voorbereidende zitting twee weken geleden stelden vrijwel alle advocaten zich op het standpunt dat extra getuigenverhoren noodzakelijk zijn om de precieze rol van hun cliënten helder te krijgen. In veel gevallen bestaat daarover nog onduidelijkheid. Voor de verhoren worden in totaal 36 verdachten, slachtoffers en ooggetuigen opgeroepen.

Hoofdverdachte in de zaak is Hilversummer Sanil B. (19). Op een van zijn schoenen zijn DNA-sporen van Heuvelman gevonden. B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, is de enige verdachte die nog vast zit. De rechtbank bepaalde vrijdag dat er een zogenoemd tegenonderzoek naar het DNA-materiaal komt door een andere organisatie dan het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). De raadsman van B. had daarom gevraagd.