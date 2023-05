NL Alert vanwege grote brand in leegstaand pand Eindhoven, vuur Drachten onder controle

Het gaat om een grote brand in Eindhoven en er is veel rook te zien in de buurt. De brand woedt in een leegstaand gebouw, het oude Lighting Application Centre (LAC) van Philips, dat volgens de brandweer vaak gebruikt wordt door dakloze mensen. ,,Het is niet bekend of er nog personen aanwezig zijn”, meldt de hulpdienst op Twitter.



De brandweer heeft wel een deel van het gebouw kunnen bekijken, maar hebben toen geen mensen aangetroffen. Ze hebben niet het hele gebouw kunnen bekijken aangezien zij het gebouw moesten verlaten omdat het te onveilig was.



De rook is inmiddels in grote delen van Eindhoven te zien, de walmen reiken onder meer tot in Gestel. De verwachting is dat ‘de rook in Eindhoven in hevigheid en omvang gaat toenemen'. Wie last heeft van de rook moet naar binnen gaan of het gebied verlaten, schrijft de brandweer verder nog.



Terrassen bij horecagelegenheden in de buurt zijn ontruimd. Nieuwsgierigen worden door politie en handhavers weggestuurd en de brandweer roept mensen op niet naar de brand te komen. Om voldoende bluswater te hebben wordt er water gehaald uit rivier de Dommel, vlakbij het Van Abbemuseum. De waterslangen worden over de Wal en Keizersgracht gelegd, waardoor er volgens de brandweer hinder voor het verkeer kan optreden. Er zijn ruim honderd brandweerlieden ingezet.