NL Alert uitgestuurd vanwege grote brand in leegstaand pand Eindhoven, ook in Drachten woedt vuur

Er is zaterdag aan het begin van de avond een grote brand uitgebroken in een leegstaand pand in Eindhoven. De brandweer ging eropaf en er werd later een NL Alert uitgestuurd vanwege de brand en de flinke rookontwikkeling. Ook in een loods op een industrieterrein in Drachten is rond 17.45 uur een zeer grote brand ontdekt.

Het gaat om een grote brand in Eindhoven en er is veel rook te zien in de buurt. De brand woedt in een leegstaand gebouw, maar dit gebouw wordt wel vaak gebruikt door daklozen. Het is niet bekend of er nog personen aanwezig zijn in het gebouw. De brandweer heeft wel een deel van het gebouw kunnen bekijken, maar hebben toen geen mensen aangetroffen. Ze hebben niet het hele gebouw kunnen bekijken aangezien zij het gebouw moesten verlaten omdat het te onveilig was.

De rook is inmiddels in grote delen van Eindhoven te zien, de walmen reiken onder meer tot in Gestel. De verwachting is dat ‘de rook in Eindhoven in hevigheid en omvang gaat toenemen'. Wie last heeft van de rook moet naar binnen gaan of het gebied verlaten, schrijft de brandweer verder nog.

Geen gewonden

Het vuur in Drachten woedt aan Het Helmhout in deze Friese plaats, meldt de brandweer die met meerdere eenheden is uitgerukt om de brand te bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. Ook daar is een NL-Alert over verstuurd. Omwonenden die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

In de loods van ongeveer 35 bij 40 meter ligt huisvuil, karton en plastic, aldus de brandweer. De loods binnengaan is te gevaarlijk, daarom wordt de brand van buitenaf bestreden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op voertuigen van het bedrijf die vlakbij het vrijstaande gebouw staan. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

Volledig scherm De NL Alert. © Screenshot NL Alert