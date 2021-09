Nina (20), Jessica (21) en Denise (20) werden bedreigd, mishandeld en verkracht, maar hier zijn ze wel veilig

Zo mooi als het pand in Capelle aan den IJssel er van buiten uitziet, zo lelijk zijn de levensverhalen van de bewoners binnen. In de gemeenschappelijke woonruimte vertellen Nina, Jessica en Denise over het geweld wat hen is aangedaan, over de nachtmerrie waar ze nog maar net zijn uitgestapt en de hoop op een betere toekomst.