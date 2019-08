Nijmegen biedt niqabdraagster excuses aan na onterecht aanspreken in speeltuin

75 jaar later Bij de Anne Frank Stichting komen nog altijd anonieme briefjes binnen

8:04 Op 4 augustus 1944 werd Anne Frank gearresteerd op haar onderduikadres in Amsterdam. Zes maanden later bezweek ze in concentratiekamp Bergen-Belsen. Terug naar die fatale zomerdag, precies 75 jaar geleden, die een 15-jarig meisje tot hét symbool van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog maakte.