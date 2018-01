'Nijmeegse rabbijn maakte zich schuldig aan seksueel misbruik'

De twee zouden tijdens een zomerkamp voor Joodse kinderen in de Verenigde Staten zijn aangerand door de Amerikaan L., die begeleider was. Jaren later ging hij als rabbijn aan de slag in Nijmegen. ,,Kampbegeleider L. zonderde me af, trok mijn kleren uit en begon mijn privédelen in te smeren met zalf’’, zegt een van de slachtoffers tegen De Telegraaf.

Volgens de krant heeft de Joodse gemeente in Nijmegen, waarbij L. is aangesloten, zelf onderzoek gedaan naar het misbruik. Opperrabbijn Jacobs was echter niet op de hoogte van het bestaan van een tweede slachtoffer. ,,Als dat zo is, komt de zaak in een ander licht te staan. Het is reden voor nieuw onderzoek’’, reageert Jacobs. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap wil dat er nu een uitgebreid onderzoek komt.

'Wall of shame'

L. prijkt met een foto in de 'wall of shame' van de website Jewish Community Watch, een online schandpaal voor personen die worden verdacht van seksueel misbruik. De website is eigendom van Meyer Seewald. Hij is een van de twee slachtoffers die bij De Telegraaf heeft aangeklopt.