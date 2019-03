Nieuwste noodoplossing: groep 8 opgeheven omdat er geen leraar is

De groep 8'ers zitten verdrietig thuis. Hun groep is abrupt uit elkaar gevallen. Ze moeten vlak voor de eindtoets naar een nieuwe school. ,,Ouders waren boos. Het is natuurlijk heel jammer dat deze leerlingen hun basisschooltijd niet als groep kunnen afmaken. Gelukkig waren we nog niet met de musical begonnen. We gaan zoeken naar een passend afscheid”, zegt Hoekstra.



Het bestuur probeert ze zo snel mogelijk onder te brengen op een andere SCOL-basisschool. Een enkeling is zelfs al in de nieuwe klas begonnen. Hoekstra: ,,Het is heel snel gegaan. Gelukkig hebben we voor de meeste een oplossing gevonden.” Andere leerlingen zitten met huiswerk thuis. Een aantal gaat vervroegd naar de brugklas. Voor de kinderen die écht nergens terecht kunnen, komt een plekje in groep 7 op de Joppenszschool. In die groep zitten nu 24 kinderen.