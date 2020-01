‘Nieuwe’ wesp ontdekt in het Amsterdamse Vondelpark

De expeditie was op touw gezet door Taxon Expeditions, dat wetenschappelijke onderzoeken organiseert in alle uithoeken van de wereld. Het leek oprichter Menno Schilthuizen een goed idee om ook eens op het drukste plekje van Amsterdam te kijken wat daar leeft. Voor zijn onderzoek vormde Schilthuizen, schrijver van het in 2018 verschenen boek Darwin in de stad , een team van wetenschappers en burgeronderzoekers. Zij verbleven vijf dagen op de Koeienweide, een klein stukje park dat door de gemeente wordt beheerd.

De resultaten waren spectaculair, zegt stadsecoloog Remco Daalder. ,,Meer dan 100 soorten nachtvlinders, 85 soorten kevers, 21 soorten spinnen, 15 soorten slakken: ook op een paar hectare in de stad blijkt de biodiversiteit ontzettend groot.’’ Daalder spreekt van een eyeopener. ,,Het goede van Schilthuizen is dat hij zich op het leven in de grond heeft gericht. Wij denken bij biodiversiteit aan een merel of een konijn. De bodem bleek een rijkdom aan soorten te bevatten.’’

Rottend vlees

De bijzondere sluipwesp werd aangetroffen in een jampotje met rottend vlees dat in de grond was ingegraven. In het laboratorium van de Vrije Universiteit kon daarna worden vastgesteld dat het inderdaad om een nog onbekende soort gaat. Het onderzoek smaakt naar meer, zegt Daalder. ,,We zijn in gesprek met Schilthuizen over meer van dit soort onderzoeken, zodat we ook in andere stadsparken kunnen gaan kijken wat daar allemaal leeft.’’ De ontdekking van de Aphaereta vondelparkensis wordt maandag gepubliceerd in Biodiversity Data Journal.