Nieuwe verdachte in zaak-Peter R. de Vries was eerder betrokken bij dodelijk geweld

De verdachte die gisteren werd opgepakt vanwege de aanslag op Peter R. de Vries is de Antilliaanse Tilburger Ludgardo S. (34). Hij is eerder veroordeeld voor een fatale overval, een maand geleden werd zijn broer doodgeschoten.

Dat bevestigen bronnen dichtbij het onderzoek. Hij is de achtste verdachte die in de zaak is opgepakt. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakte van het ‘crimineel samenwerkingsverband’ dat zich bezighield met het voorbereiden van de moord op Peter R. de Vries. Ludgardo S., geboren op Curaçao, was mogelijk betrokken bij voorverkenningen.

De Tilburger heeft bij de politie een aardige reputatie opgebouwd rondom zwaar geweld. In 2011 was hij samen met zijn broer en twee vrienden betrokken bij een dodelijke overval op een belwinkel in Vlaardingen. Na een worsteling met de eigenaar van de winkel sloeg het viertal op de vlucht en werd er één keer geschoten. De kogel ketste af via de grond en raakte een klant dodelijk in zijn hoofd. Het slachtoffer was op dat moment aan het bellen met zijn verloofde. Ludgardo kreeg acht jaar cel opgelegd.

Bij een verkeerscontrole werd de Tilburger in 2018 nog gepakt met een vuurwapen. Nadat hij en zijn broer in Rotterdam met de auto aan de kant werden gezet, probeerde hij het pistool nog snel onder de pedalen te verstoppen. Tevergeefs, agenten vonden het geladen wapen. Het leverde hem een halfjaar cel op. Andere veroordelingen draaiden onder meer om diefstal en rijden zonder rijbewijs of met te veel alcohol op.

Doodgeschoten bij benzinepomp

Ludgardo S. verloor een maand geleden zijn oudere broer Lucho. Die werd op 21 december doodgeschoten toen hij stond te tanken bij een Esso-benzinepomp in Tilburg. Kort na de schietpartij hield de politie zes verdachten aan, uiteindelijk meldde de vermoedelijke schutter zich dezelfde avond bij de politie.

Volgens een getuige renden de schutter en het slachtoffer achter elkaar aan totdat een van de twee begon te schieten. Lucho werd meerdere keren van dichtbij geraakt en overleed ter plekke. Meteen gingen er geruchten rond dat de schietpartij verband hield met de herdenking van de overleden rapper Boechie eerder die dag in Tilburg. Mogelijk liepen de twee elkaar daar tegen het lijf, ze zouden al langer ruzie hebben.

Al zeven verdachten

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De misdaadjournalist was de vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Daarin is Ridouan Taghi de hoofdverdachte.

In het politieonderzoek werden eerder al zeven verdachten aangehouden. Meteen na de schietpartij pakte de politie de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. (36) op. Zij zouden zijn aangestuurd door een Poolse moordmakelaar. Die zou hen een foto van Peter R. de Vries hebben gestuurd, met daarbij de tekst: ‘Deze hond moet je hebben.’

Vlak na de aanslag waren er volgens justitie nog twee mannen die de gewonde De Vries filmden. In Helmond werd nog een handlanger van het duo opgepakt, maar hij werd vrij snel weer vrijgelaten. Tot slot is eind september in Polen nog een zevende verdachte opgepakt die volgens het Openbaar Ministerie de wapens, auto en telefoon regelde voor de aanslag.

Afgelopen zomer was de zaak tegen de twee vermeende uitvoerders, Delano G. en Kamil E., nagenoeg rond. Tegen de twee mannen was al levenslang geëist. Maar op het laatste moment kon de rechtbank niet anders dan het onderzoek heropenen, nadat het Openbaar Ministerie met een belangrijke getuige op de proppen kwam.

Bovendien werden begin juli drie nieuwe verdachten aangehouden: de ‘moordmakelaar’ en de twee filmers. Omdat in de tussentijd een van de rechters emigreerde, had de vertraging uiteindelijk tot gevolg dat heel de rechtszaak opnieuw moest. Daarbij worden voortaan de zaken van alle verdachten gelijktijdig behandeld.