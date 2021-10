Nieuwe test spoort griep én corona op

Het aantal snotterende en kuchende mensen neemt toe en zowel het aantal coronabesmettingen als het aantal griepgevallen stijgt. De verwachting is dat de aantallen nog verder gaan oplopen en voor een griepgolf later dit jaar wordt gevreesd. Testen op corona deden bedrijven al, maar nu kunnen werkgevers dus ook testen op griep. En veel van hen nemen die tests maar al te graag af, claimt De Boer. ,,Veel werkgevers hebben gezien wat er gebeurt met een virus, wat griep ook is, als je geen maatregelen neemt. Het grijpt om zich heen en zorgt voor veel zieken, ze willen verdere uitval voorkomen. Vooral nu er krapte op de arbeidsmarkt is en ook de coronacijfers weer oplopen is de gezondheid van de werknemer nóg belangrijker geworden.”

De Boer: ,,Veel van mijn klanten ‘screenen’ nog breed op de werkvloer, vooral omdat ze niet zeker weten wie er wél is gevaccineerd en wie niet. Sommigen doen dat iedere week. Ze willen alle mogelijke scenario’s voor zijn.” Volgens De Boer is er zelfs vraag naar de griepprik en willen werkgevers deze beschikbaar stellen voor hun medewerkers nog voor het griepseizoen écht begint.

Moeilijk

Veel bedrijven gaan over het randje als het gaat om de veiligheid van de medewerker. Afgelopen maand lag onder andere Ticketmaster nog onder vuur, omdat zij hun medewerkers vroegen een vaccinatiebewijs te overhandigen bij binnenkomst. Dit is tegen de regels, zo oordeelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Al kan het ministerie niks doen tegen dit soort bedrijven, omdat de situatie niet in de wet is vastgelegd.



Volgens De Boer is het afwachten hoe bedrijven de testen gaan inzetten en is het ook aan hen wat de ethische keuze is. ,,Het blijft zo dat je baas bent over je eigen lichaam. Sommige bedrijven vinden het echter fijn om het ziektebeeld in hun bedrijf op orde te hebben. Vandaar de combinatietest waarbij je dus zowel corona en griep kunt constateren.”

Eén stokje

Met de nieuwe test, die met 79 euro wel iets duurder is dan gewone pcr-test, kan met één stokje worden gekeken of iemand corona of griep heeft of geen van beide. Omdat veel van de symptomen van griep en verkoudheid ook voorkomen bij corona, drukt het RIVM mensen op het hart om wel gewoon een coronatest te doen.

Hoe kun je griep en verkoudheid herkennen? Hoe zat dat ook alweer met griep en verkoudheid? Voor veel mensen is het weer even wennen, want duiden die symptomen nou op griep, verkoudheid, of toch corona? Ze verschillen allemaal niet heel veel van elkaar, maar er zijn wat aanwijzingen die je als richtlijn kunt gebruiken bij klachten. Zo zal een verkoudheid altijd beginnen met een loopneus en een griep altijd met koude rillingen. Bij zowel verkoudheid als griep kun je verhoging hebben, als is die bij verkoudheid lichter dan bij griep. Verder kun je bij verkoudheid last hebben van een zere keel, verstopte neus, loopneus, hoesten, hoofdpijn, tranende ogen en kun je licht vermoeid zijn.



Bij griep heb je ook last van hoofdpijn, een zere keel en een loopneus, maar is bijvoorbeeld de koorts zwaarder. Daarbij heb je pijnlijke en stijve ledematen en spieren, ben je snel buiten adem, heb je over het algemeen een slechte of verminderde eetlust en ben je zwaar vermoeid. Hoe kom je er het snelst vanaf? Aangezien vorig jaar door de lockdown minder mensen griep hadden of een verkoudheid, is het weer even wennen wat je lichaam ook alweer wil als het wordt geveld door deze virussen. Het belangrijkste is: rust nemen en veel water, thee of sap drinken. Verder kun je de ergste symptomen wat verlichten met paracetamol, neusspray, inhalatiezalf of hoestdrank. Duurt de griep langer dan twee weken, dan is het slim om even langs te gaan bij de huisarts. Het testen op verschillende virussen is overigens niet nieuw. In ziekenhuizen wordt het al jaren gedaan bij patiënten met een verminderde weerstand.

Kijk onze video's over de coronacrisis in onderstaande playlist: