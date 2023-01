Nieuwe sneeuwbuien op komst, met een laagje dat waarschijnlijk blijft liggen

Het weerbeeld van vrijdag lijkt daarmee wat op dat van vandaag. Het gebied tussen Limburg, Oost-Brabant en de Veluwe ligt dankzij een flinke bui en koude temperaturen onder een laagje van maximaal vier centimeter sneeuw. Die zou in de loop van de middag verdwijnen door oplopende temperaturen, maar op veel plaatsen is het nog mooi wit.

Vanavond is er al kans op nieuwe buien, al zijn die erg lokaal. Ze vallen vooral in het zuiden. Vanaf 21.00 uur heeft het KNMI opnieuw landelijk code geel afgekondigd voor mogelijke gladheid op de weg. Pas na 10.00 uur morgenochtend verwacht het weerbureau dat het gevaar op gladde wegen is verdwenen.

Vrijdagochtend trekt er een nieuw buiengebied over ons land. In het westen valt dat naar beneden als regen, omdat de lucht door de warme Noordzee niet koud genoeg is. Verder naar het oosten wordt de kans op een laagje dat blijft liggen steeds wat groter. Grofweg ten oosten van de lijn Breda-Amersfoort-Ommen is er een kans op wel 5 centimeter. In de loop van de middag trekken de buien weg richting België.

Volledig scherm De sneeuwverwachting voor vrijdag, volgens Weerplaza. © Weerplaza

Weekend wordt koud

Komende dagen blijven ook koud, in het weekend klaart het weer wat op. Zaterdag begint met een ochtend vorst, waarna overdag de temperatuur klimt tot 1-4 graden. Tussen de wolken krijgen we ook zonnige perioden. Omdat het nauwelijks waait, is het heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Ook zondagochtend vriest het. Waar in Duitsland die dag behoorlijk wat sneeuw zal vallen, blijft het in Nederland op de meeste plaatsen droog. Mogelijk valt er in het oosten nog een vlokje. Het is wat bewolkter dan zaterdag, maar veel neerslag zal er niet vallen.

Na het weekend krijgen we eerst nog wat rustige, frisse dagen. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer een stuk zachter en wisselvalliger.

