'Nieuwe' rotonde blijft miljoenen opslokken

Pietenatlas Meeste gemeenten houden Piet bij intocht zwart (of bruin)

6:49 Ook dit jaar is Piet bij veruit de meeste sinterklaasintochten in Nederland zwart of (donker)bruin. In een relatief klein aantal gemeenten lopen tussen de traditionele Pieten ook roetveegpieten mee, in drie plaatsen doen alleen maar roetveegpieten mee aan de intocht.