Nieuwe problemen Intertoys niet uitgesloten

Gisteren meldde Intertoys dat de storing werd veroorzaakt door een DDoS-aanval, maar dat wordt nu weersproken. ,,KPN heeft ons verteld dat er sprake was van een overbelaste lijn en dat de cadeaukaarten daardoor niet verwerkt konden worden. Ik kan niet uitsluiten dat dit op vandaag opnieuw gebeurt. We verwachten dat het vandaag ook weer druk kan worden.”



Niet alle winkels van Intertoys openen vandaag hun deuren. Hoeveel dat er wel zijn, is niet bekend. Klanten kunnen hun cadeaukaarttegoeden ook verzilveren via de website van Intertoys.



Gisteren leidde de storing tot vervelende taferelen in sommige winkels. In Zwolle en Wezep werd het personeel met speelgoed bekogeld en uitgescholden. In Amstelveen zou een Intertoys dicht zijn gegaan om veiligheidsredenen. Klanten zouden gedreigd hebben spullen uit de winkel te halen als ze de cadeaukaart niet konden inleveren. In de meeste winkels, zoals in het filiaal in Gouda, toonden klanten met cadeaukaarten wel alle begrip.



,,Er zijn incidenten geweest, hoewel we moeten benadrukken dat de meeste klanten beheerst en kalm hebben gereageerd op de situatie”, aldus de woordvoerder, die weet dat een winkel in Amstelveen de deuren dicht moest doen om veiligheidsredenen.



Hoeveel geld nog op openstaande kaarten staat, is niet bekend. Twee dagen geleden waren er nog tienduizenden in omloop met daarop in totaal zo'n 1 miljoen euro.