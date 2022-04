Nieuwe president van rechtbank: ‘Burenruzie net zo belangrijk als grote zaken zoals MH17’

Dit lied schreef Niels Geusebroek voor tutu-man Evert (37) vlak voor hij overleed

Alphenaar Evert Muis (37), die een dikke week geleden overleed aan melanoomkanker, heeft met de door hem opgerichte Stichting TuTu veel losgemaakt. Nu wil ‘iedereen’ helpen. Zanger Niels Geusebroek lanceerde maandag het speciaal voor Evert geschreven lied Want later is nu.

25 april