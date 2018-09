Nieuwe mannetjesleeuw vervangt Caesar in Artis

De nieuweling is zaterdagavond aangekomen in Amsterdam en blijft voorlopig nog even achter de schermen om te wennen aan zijn nieuwe verblijf. Voor het natuurlijke gedrag is het goed dat er weer een mannelijke leeuw de twee overgebleven leeuwinnen gezelschap komt houden.



De leeuw wordt nu nog even apart van de dames gehouden op het zijterras. Tegen het glas zijn matten en planten geplaatst zodat hij rustig kan wennen aan dit deel van het verblijf. De matten zullen geleidelijk worden verwijderd, zodat het dier kennis kan maken met de twee leeuwinnen. Het is nog niet bekend wanneer de bezoekers hem kunnen zien, laat Artis weten.