Nieuwe inbeslagname geldzending uit Suriname: eurokoers verder gedaald

De jongste inbeslagname betreft een bedrag van 4 miljoen euro afkomstig van klanten van de Republic Bank in Paramaribo. Het led moest naar Trinidad & Tobago, melden Surinaamse media. De Nationale Assemblee (DNA) en de regering in Paramaribo bespraken de inbeslagname donderdag in een comité-generaal achter gesloten deuren. Het parlement wilde antwoord op vragen over de tweede inbeslagname in korte tijd.