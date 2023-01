Nieuwe hoofdrolspelers achter zeer groot crimineel netwerk op Nationale Opsporingslijst gezet

Dat maakte de politie vanavond bekend in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Mohammed Najib Kajdouh en Fahd el Kandoussi worden, samen met de reeds aangehouden verdachte Mounir K, gezien als de absolute leiders van een zeer groot crimineel netwerk die zich jarenlang heeft bezig gehouden met het importeren van grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland. Dat gebeurde via containers in de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De mannen stonden in direct contact met de cocaïne producerende kartels in Zuid-Amerika en Europese afnemers van de cocaïne. De drie leiders van de organisatie waren de personen die bepaalden wanneer een partij werd geïmporteerd, hoe groot de partij zou worden, hoe de partij geïmporteerd zou worden en aan wie de partij zou worden (door) verkocht. De verdachten hebben met deze handel waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s per jaar verdiend.

Luxueus leventje

Daarmee leidden ze een luxueus bestaan. Zo bezitten ze onder meer onroerend goed in Dubai. Ook in Nederland hebben ze vastgoed en auto’s op hun naam staan. ,,Ze hebben met het verdiende geld zeer exclusieve goederen aangeschaft, waarmee ze een luxueus leventje leiden. De bezittingen zijn op illegale wijze verkregen en dat nemen we ze af, want misdaad mag niet lonen”, aldus een woordvoerster van de politie in het programma.

Tijdens een onderzoek naar een ontvoering stuitte de politie op het criminele netwerk en de cocaïnehandel. Nadat in Tilburg een auto onder vuur kwam te liggen en kort daarna een kapperszaak met het appartement erboven kreeg de politie zicht op de opdrachtgevers. Beide mannen zijn bij de politie in beeld gekomen na een analyse van versleutelde berichten tussen criminelen.

Om hun positie in de internationale drugshandel stevig in handen te houden schroomden Fahd el Kandoussi en Mohammed Najib Kajdouh niet om extreem geweld in te laten zetten. Hiervoor hadden zij diverse personen ‘in dienst’ die deze geweldsklussen voor ze uitvoerden. Meerdere personen raakten (zwaar)gewond. Zo werd per vergissing een man neergeschoten die lag te slapen in een chalet in de gemeente Tienhoven toen deze onder vuur werd genomen. Kandoussi werd door de rechter gezien als opdrachtgever in deze zaak. Hij werd bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel, dat hij nog moet uitzitten.

De twee kopstukken zijn tot nu toe redelijk onbekend gebleven. ,,Velen zullen nu voor het eerst van deze mannen horen. Opvallend is dat ze geruisloos opereerden in de drugswereld", aldus de politie.

Schuil houden

Waar de twee mannen zich op dit moment bevinden is niet duidelijk. ,,Omdat de mannen beiden onroerend goed bezitten in Dubai, kan het zijn dat ze daar verbleven of zelfs nu nog zijn", aldus de politiewoordvoerster.

Kandoussi groeide op in Wageningen en zijn meest recente verblijfplaats is Marokko, waar hij kort heeft vastgezeten. ,,Het is aannemelijk dat hij daar nog verblijft. Maar we houden er ook rekening mee dat hij andere landen bezoek met een valse naam en een vals paspoort”, aldus de politie.

Kajdouh is geboren in Marokko en heeft de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Hij heeft lang in Amsterdam gewoond en bezit vastgoed in Marokko en Dubai. ,,We houden er rekening mee dat hij zich in een van die gebieden schuil houdt. Maar ook hij reist mogelijk naar andere landen. We hebben aanwijzingen dat hij weleens in Turkije verblijft.”

De verwachting is dat de verdachten niet meer in Nederland komen omdat zij ervan op de hoogte zijn dat zij door de autoriteiten worden gezocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.