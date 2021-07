Nieuwe Hollandse Waterlinie en Koloniën van Weldadigheid toegevoegd aan werelderfgoedlijst

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd in 1815 aangelegd en is het militaire verdedigingswerk dat Holland moest beschermen tegen de vijand uit het oosten door hele stukken land kniehoog onder water te zetten. De eigen soldaten lagen gelegerd in talrijke forten langs de linie die zich uitstrekte van Amsterdam tot in de Biesbosch.



De 85 kilometer lange linie telt maar liefst 45 forten, zes vestingen en twee kastelen. Onder meer Fort Asperen, Bakkerskil en Vuren, het Geofort, Slot Loevestein en de vestingen Gorinchem en Woudrichem maken er deel van uit. Koning Willem I besloot in 1815 tot de aanleg van de vernieuwde waterlinie. In 1880 volgde een uitbreiding met de Stelling van Amsterdam. De Waterlinies vormen een stelsel van sluizen, dijken, kanalen en gemalen, die Nederland beschermde tegen vijanden. Ook bood dit bescherming tegen hoogwater in de rivieren. Zulke waterwerken, die zo goed bewaard zijn gebleven, bestaan nergens anders ter wereld.



De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn in 1818 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Doel was om arme paupers uit de grote steden een beter bestaan te geven op het platteland en hun kinderen onderwijs te bieden. Er zijn nog zeven koloniën te zien, maar alleen die in Frederiksoord, Veenhuizen, Wilhelminaoord en in het Belgische Wortel komen in aanmerking om werelderfgoed te worden.