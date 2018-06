Nieuwe golf muggen op komst

LIVE Moeder van Sharleyne in tranen: 'Ik wéét het gewoon niet precies meer'

11:57 Hoe kon het dat de 8-jarige Sharleyne Remouchamps in 2015 van de tiende verdieping van haar flat in Hoogeveen viel? Het Openbaar Ministerie verdenkt moeder Hélène. De rechtszaak in Assen is vandaag begonnen.