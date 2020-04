Nieuwe fase coronacrisis breekt aan: 'OMT niet geschikt om anderhalvemetersamenleving vorm te geven’

De coronacrisis is definitief in een nieuwe fase beland. De steeds snellere toename van het aantal ziekenhuisopnames is passé, het aantal patiënten op de ic neemt af. Dus gaan gesprekken bij de virtuele koffieautomaat en in talkshows nu over de vraag wanneer horeca weer open kan, of vakanties mogelijk zijn, wanneer de kapper kan knippen en de fysiotherapeut mag behandelen.



Ook tekenend: voor het eerst sinds begin maart wordt RIVM-directeur Jaap van Dissel deze week een keer niet in de Tweede Kamer verwacht. Hoewel er bij het publiek meer dan genoeg vragen zijn. Over mondkapjes bijvoorbeeld, over de besmettelijkheid van het virus of de transparantie van het Outbreak Management Team, de commissie met tientallen adviseurs - veelal medici, virologen, epidemiologen en RIVM-medewerkers- die de regering adviseert over het beteugelen van de uitbraak.