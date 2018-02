Nieuwe directeur Bond tegen Vloeken: 'Grof taalgebruik, het doet me zeer'

Kees van Dijk uit het Twentse Enter ziet een wens in vervulling gaan nu hij zijn diepgewortelde geloof kan combineren met zijn werk. Hij is de nieuwe directeur van de Bond tegen Vloeken.

Of hij in 58 jaar zelf wel eens gevloekt heeft? Kees van Dijk moet erom lachen. ,,Moet ik daar een eerlijk antwoord op geven? Laten we het zo zeggen. Iedereen gooit er wel eens wat uit. Maar daar voelde ik me altijd naar over. Al moet ik zeggen dat ik - nu ik wat ouder ben - me veel beter kan beheersen. Ook bij erge pijn ben ik stil en tel ik eerst tot 10."

Quote Je moet het zo zien dat God mijn hemelse vader is. Als iemand je vader tot op het bot beledigt, dan voelt dat zeer onaangenaam. Kees van Dijk De Bond tegen Vloeken strijdt al meer dan 100 jaar tegen godslastering. ,,Destijds is de bond opgericht met de gedachte dat de strijd snel gestreden zou zijn. Maar dat doel is niet helemaal bereikt. We zijn er immers nog steeds", zegt Van Dijk.



De Enternaar is gisteren begonnen aan wellicht haast onbegonnen werk. Tv, radio en sociale media staan tegenwoordig vol met achteloos gevloek. Op straat is grof taalgebruik eigenlijk niet meer weg te denken. ,,En dat doet zeer", geeft de directeur toe. ,,Je moet het zo zien dat God mijn hemelse vader is. Als iemand je vader tot op het bot beledigt, dan voelt dat zeer onaangenaam."

Respectvol

Maar spreekt Kees van Dijk vloekende voorbijgangers dan ook aan op hun taalgebruik? ,,Er zijn zeker momenten waarop je het gesprek aangaat. Niet met een belerend vingertje, maar begripvol. Respectvol. Zoals wij het zelf graag zien." Lichtvoetige alternatieven voor een vloek heeft de nieuwe man op het moment even niet. ,,Dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf uitmaken."

De 58-jarige Enternaar heeft er de laatste jaren veel over nagedacht om werk met geloofsovertuiging te combineren. Van Dijk is dan ook een diepgelovig mens. Hij zette zich onder meer in als ouderling voor de hervormde kerk in Wierden. ,,Nu had ik net een goede baan als manager verzekeringen bij een bank gevonden, maar dit was wel een unieke kans, dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken." Het voelt toch als een roeping, zegt hij. ,,Hoe cliché dat misschien ook klinkt. Maar ik ervaar het alsof de puzzelstukjes van boven op de juiste plek zijn neergekomen."

Gastlessen

Van Dijk weet dat veel mensen gekscherend doen over de Bond tegen Vloeken. Zo is de organisatie enkele jaren geleden al eens te kakken gezet door verslaggever Rutger Castricum, destijds verbonden aan GeenStijl. Maar de nieuwe directeur neemt zijn werk uiteraard serieus. ,,Onze werkzaamheden gaan namelijk wel wat verder dan de strijd tegen vloeken, hoewel we natuurlijk doorgaan met onze aanplakbiljetten en acties. We zetten heel erg in op bevordering van normaal en respectvol taalgebruik." Dat doet de bond door verschillende projecten, waaronder KlasseTaal. ,,KlasseTaal bestaat uit gastlessen op allerlei scholen in Nederland, waarbij we het belang van respectvol taalgebruik bespreken. Dat zijn niet alleen kinderen met een christelijk geloof, maar elke achtergrond die je maar kunt bedenken."