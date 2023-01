Nieuwe campagne moet scherpe randjes afhalen van polarisatie

,,Niet vaccineren? Je lijkt wel een wappie”, zegt de ene. ,,Volg jij lekker de kudde”, foetert de ander. Het is zo’n voorbeeld van een discussie die iedereen de afgelopen maanden wel eens voorbij heeft horen komen, maar meer kapotmaakt dan menigeen lief is. Familieleden zien elkaar hierdoor niet meer. Vrienden zijn elkaar uit het oog verloren.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat de meningsverschillen in het land zijn toegenomen, stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar al vast in een rapport. Ook uit onderzoek van de Stichting Ideële Reclame (Sire) zelf, wordt dit beeld bevestigd. Een op de vijf heeft vooroordelen over iemand met een ander standpunt en een op de tien zegt zelfs iemand te zijn gaan haten vanwege een andere mening.

Bij Sire waren ze al langer aan het nadenken hoe ze met dit onderwerp iets konden doen ,,Maar het is een ingewikkeld vraagstuk”, zegt voorzitter Marc Oosterhout van Sire. ,,Wetenschappers zijn het al niet met elkaar eens. De een vindt polarisatie goed in een democratie. De ander niet. We hebben ook heel lang gezocht naar hoe breed dit leeft. Waar heb je het wel over en waar niet? Lopen de tegenstellingen wel echt op? Of is het een gevoel? Maar als mensen dit als een probleem ervaren in hun privéleven, dan moeten we er wat mee, was uiteindelijk de uitkomst.”

En zo is voor het eerst sinds de oprichting van Sire in 1967 een campagne tegen polarisatie. Waar eenzaamheid sinds die tijd een terugkerend thema is, ging het nooit eerder over oplopende tegenstellingen over onderwerpen als corona, immigratie, het klimaat of Zwarte Piet. Wat zegt dat over deze tijd? Oosterhout kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar heeft wel een gevoel. ,,Mensen worden met deze onderwerpen meer dan ooit geraakt in hun persoonlijke leven. En ik denk dat sociale media ook een grote rol spelen bij het aanwakkeren van die tegenstellingen. Het gemak en de snelheid waarmee nu een enorm publiek wordt bereikt, maakt de dynamiek heftiger.”

In de campagne krijgen mensen handreikingen om net even anders te reageren, waardoor een discussie over controversiële onderwerpen niet uit de hand loopt. Tel even tot tien, bijvoorbeeld, waardoor mensen bewezen minder emotioneel reageren. Probeer echt te luisteren. Laat iemand uitpraten of wordt het met elkaar eens dat je het over een onderwerp niet eens wordt. ,,Het zijn eenvoudige oplossingen die makkelijk uitvoerbaar zijn en echt werken”, zegt Oosterhout.