Nieuwe besmettingen in Brabant dalen met een kwart

coronavirus LIVE | Politie stopt groot feest in Nieuw-Ven­nep, Oostenrijk wil kerst redden met massatests

14:33 Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald en ook de druk op de ziekenhuizen neemt iets af. De politie maakte vannacht een einde aan een groot feest in Nieuw-Vennep. De ruim tachtig feestvierders zijn op de bon geslingerd. Ook in het Limburgse Koningsbosch stopte de politie een feest. In Duitsland vergaderen bondskanselier Angela Merkel en de deelstaten morgen weer over de coronamaatregelen maar voor versoepelingen is het veel te vroeg, stelt onder anderen economieminister Peter Altmaier. Buurland Oostenrijk gaat massatests inzetten voor een ‘zo veilig mogelijke’ kerst. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen dagen terug.