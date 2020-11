Nieuwe besmettingen in Brabant dalen met een kwart, grootste deel afkomstig uit Midden- en West-Brabant

coronavirus LIVE | Staatsse­cre­ta­ris Visser als eerste kabinets­lid besmet met corona

17:38 Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is besmet met het coronavirus. Dat schrijft ze op Twitter. Ze heeft lichte verkoudheidsklachten en voelt zich verder goed. Visser gaat in thuisisolatie. Ze is het eerste lid van het kabinet dat besmet is geraakt met het coronavirus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.