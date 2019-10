Nieuwe beelden van 'laffe droeftoeter' die agent knock-out slaat tijdens trouwstoet

Ernstig gewonde boa constric­tor gedumpt in Amsterdam­se afvalcon­tai­ner

10:07 Bij afvalverwerker Renewi in Amsterdam-Noord is een ernstig gewonde boa constrictor gevonden. Het dier was gedumpt in een ondergrondse container in de stad, schrijft Dierenhulpdienst Nederland op Facebook en tijdens de vondst op sterven na dood.