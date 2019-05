Nieuwe aardbevingen in Groningen, ruim 840 schademeldingen

Het epicentrum lag beide keren bij de stad Groningen. De bevingen deden zich voor op een diepte van 3 kilometer. Het zijn al de dertiende en veertiende deze maand. Maandag was er ook eentje bij de stad Groningen (0.5).

Wekelijks doen zich lichte bevingen voor in het noorden. De beving van gisteren was de zwaarste in tijden. Daarvan lag het epicentrum bij Westerwijtwerd.

Schadevergoeding

Na de zware aardbeving bij het Groningse Westerwijtwerd zijn bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 841 meldingen van schade binnengekomen. In 28 gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie (AOS).

Bij een AOS gaat het volgens een woordvoerder van TCMG bijvoorbeeld om scheve muren of krakende en onveilige constructies. Twaalf van deze huizen en gebouwen zijn inmiddels geïnspecteerd en veilig genoeg bevonden. De overige gebouwen worden donderdag of vrijdag, in ieder geval binnen 48 uur na de melding, geïnspecteerd.

Volgens het TCMG komen de meeste meldingen, 415 in totaal, uit de gemeente Groningen. Uit de provincie Drenthe kwamen twintig meldingen.

Vanwege de drukte zitten er komende dagen extra mensen bij het schadeloket en zijn de telefoonlijnen ook zondag geopend.

Sneller

De Tweede Kamer vindt dat de schadeafhandeling in Groningen nog altijd niet snel genoeg gaat. In een al eerder gepland debat, dat voor een groot deel in het teken stond van de jongste aardbeving in Groningen, klonk gisteren felle kritiek van zowel oppositie- als coalitiepartijen.

,,Een vuistslag in de maag”, zo omschreef SP’er Sandra Beckerman de beving met een kracht van 3.4 van woensdagochtend. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer sprak van ,,een crisis. Mensen worden vermalen in de bureaucratie.”

De minister is naar eigen zeggen bereid tot ‘onorthodoxe maatregelen’ om de schades aan huizen sneller te herstellen, en hoopt daar binnen enkele weken meer over te kunnen zeggen. ,,Het tempo is al omhooggegaan, maar het is niet genoeg.”

Wiebes onderschreef veel van de kritiek, maar benadrukte ook dat er al veel maatregelen zijn getroffen om het proces uit het slop te trekken. ,,Nu nieuwe dingen verzinnen, dat zou erg goedkoop zijn. Dan zou ik het eerder achter de hand hebben gehouden.”