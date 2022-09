Nieuwe aanhouding in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De nu opgepakte 30-jarige Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Hij zou destijds in Rotterdam woonachtig zijn geweest.

De twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries werden op 6 juli 2021 opgepakt en staan terecht bij de rechtbank Amsterdam. Tegen hen zijn levenslange gevangenisstraffen geëist. De moordzaak is uitgesteld nadat het OM op het laatste moment nieuwe verklaringen van de anonieme en beschermde getuige aan het dossier toevoegde.

Vermoedelijke aanstuurder van de moord

In het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van de moord en andere betrokkenen werd op 4 juli 2022 de vermoedelijke aanstuurder van de uitvoerders aangehouden. Dit is de 27-jarige Pool Krystian M. De nu in Polen aangehouden man is geen familie van hem, zegt het OM. De man werd destijds aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad.

Volgens Justitie zou M. via een smartphone op afstand de moord op Peter R. de Vries aangestuurd hebben. De man wordt nu gelinkt aan vier verschillende strafzaken verspreid over het land. Al die zaken draaien onder meer om (grof) geweld. In drie van die zaken is hij formeel verdachte, in een vierde zaak komt hij vooralsnog alleen voor in het dossier.

Ook werden in Spanje en Curaçao twee verdachten opgepakt wegens betrokkenheid bij de aanslag. Dat gebeurde op dezelfde dag als toen M. werd opgepakt. Dit drietal zit in voorarrest. Een op 26 juli in Helmond aangehouden man is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte.