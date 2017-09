Nieuw wapen tegen dementie: magnesium

Ouderen die dementeren hebben vaak een iets verhoogd of verlaagd magnesiumniveau in hun bloed, ontdekte Arfan Ikram, neuro-epidemioloog aan het Rotterdamse Erasmus MC. Uit zijn studie onder 10.000 55-plussers blijkt dat de helft van de dementerenden niet de juiste hoeveelheid van het mineraal binnenkrijgt om het brein optimaal te laten functioneren. Senioren eten slechter en slikken medicatie die het magnesiumpeil ontregelt, zegt Ikram.



,,De relatie tussen dementie en magnesium is nog nooit eerder aangetoond”, aldus Ikram over zijn onderzoek dat in het toonaangevende blad Neurology is gepubliceerd. Hij stelt daarin dat het mineraal de aftakeling van het brein kan vertragen. De ziekte ermee voorkomen is niet realistisch: ,,Dementie richt al jaren schade aan in de cellen en vaten voordat iemand het merkt.”