Nieuw beeldmateriaal gevonden van drama rond doodschoppen Carlo op Mallorca

met video Motorcou­reur Jacky (49) breekt rug, heup, benen en voet bij straatrace: ‘Start niet, zei mijn moeder nog’

Het scheelde weinig of Jacky Middelburg (49) was tijdens een demo-straatrace van klassieke motoren verongelukt. De motorcoureur kwam eind vorige maand hard ten val bij een inhaalmanoeuvre. Hij brak onder meer twee rugwervels, een heup, z’n bekken, een kuitbeen, een scheenbeen en meerdere botjes in z’n voet. Hij kwam in het ziekenhuis te liggen waar zijn vader, die ook motorcoureur was, veertig jaar geleden overleed.

29 september