Niet met klamme handen bij de telefoon, wel bloemen van de minister op ‘nationale slaagdag’

Het had de dag moeten zijn dat eindexamenleerlingen in het hele land met klamme handen bij de telefoon zaten. Maar zonder een centraal eindexamen stond bij heel veel leerlingen het slagen of zakken allang vast. Toch proberen ze er op het Udens College het beste van te maken, met een cocktail, een band, galakleding én onder toeziend oog van minister Arie Slob. ,,Misschien heeft dit diploma juist wel iets extra's.”

De galajurk was al voor kerst in huis. En voor kerst betekent ook voor corona. Maar een galafeest zal er dit jaar niet komen op het Udens College. Dus heeft Anouk Kempkens uit Boekel de jurk vandaag maar aangedaan, op de dag dat ze haar cijferlijst mag ophalen op school. Een cijferlijst met, hou je vast, een paar achten, een paar negens en een tien.

En dat niet alleen, vertelt haar coach op school en docent maatschappijleer Paul van den Elzen. Ze deed afgelopen tijd ook genoeg extra's naast haar vmbo-opleiding. ,,Zo gaf ze bijles aan andere leerlingen. Toen ze bovendien hoorde dat er dit jaar geen jaarboek kwam door de omstandigheden, heeft ze er mede voor gezorgd dat dit alsnog kan. Anouk komt van het speciaal onderwijs. Maar sinds ze hier twee jaar geleden binnenkwam, is ze helemaal opgebloeid. Ook als mens.”

Volledig scherm Bloemen voor Anouk van de minister. © ANP

Vlaggen aan de gevel

En dat is de reden dat deze druilerige middag onderwijsminister Arie Slob op de stoep staat in Boekel, een uurtje voor de uitreiking op school begint. Om eerst nog even een taartje te eten en Anouk te feliciteren met haar 'supergoeie’ lijst. En Anouk, die voelde wel een beetje aan haar water dat er iets ging gebeuren vandaag. ,,Ik mocht op een gegeven moment geen spelletjes meer spelen op mijn moeders telefoon. Toen mijn broertje en zusje dat wel mochten, dacht ik al dat er iets ging gebeuren. Maar dit had ik niet verwacht.”

Veel leerlingen wisten al dat ze geslaagd waren voordat ‘nationale slaagdag’ donderdag begon. Doordat de centrale eindexamens waren geschrapt vanwege het coronavirus, vormden de toetsen die gedurende het jaar werden afgenomen, de schoolexamens, het eindcijfer. Veel eindexamenkandidaten sloegen daarop zelf al aan het rekenen of zijn afgelopen tijd al op de hoogte gebracht van het feit dat ze zijn geslaagd. Zo hingen er op de nodige plekken afgelopen tijd al vlaggen met tassen aan gevels.

Volledig scherm Feest op het Udens College, waar cijferlijsten worden uitgedeeld. © ANP

Donderdag gaven de middelbare scholen de examenresultaten officieel door aan het ministerie, en het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS) drong er daarom op aan daar een feestdag van te maken. ,,Er valt dit schooljaar al veel weg voor de examenkandidaten, dus we wilden graag één moment om met z’n allen blij te zijn”, zegt voorzitter Pieter Lossie.

Quote Ook deze generatie heeft gewoon jaren hard gewerkt, het afgelopen jaar in moeilijke omstandig­he­den Minister Slob

‘Ik vond het wel chill’

Op het Udens College is daarom de lokale band Staal met Glazen uitgenodigd. De leerlingen - netjes op anderhalve meter uit elkaar - krijgen een cocktail, een fotomoment en dus hun cijferlijst, op één van de eerste dagen dat er überhaupt weer leerlingen in de school mogen zijn. ,,Het is fijn dat leerlingen elkaar weer even kunnen zien en dat de school ze in het zonnetje kan zetten", ziet Arie Slob. Van een makkelijk behaald diploma wil Slob niets horen. ,,Ook deze generatie heeft gewoon jaren hard gewerkt, het afgelopen jaar in moeilijke omstandigheden. Ik heb juist veel bewondering voor de veerkracht van deze leerlingen. Misschien heeft dit diploma daarmee juist wel iets extra's.”

Volledig scherm Minister Arie Slob van Onderwijs verrast Anouk Kempkens. © ANP

Anouk heeft de centrale examens in elk geval niet gemist. ,,Dat die niet doorgingen, vond ik nog wel chill. Maar het is toch ook wel jammer dat je de spanning mist in deze tijd, en alles wat daarbij komt kijken.’’ Na de zomer begint ze aan een opleiding toerisme. En de galajurk? Die komt in elk geval nog één keer uit de kast. ,,We gaan het met wat vriendinnen nog wel vieren en een mini-gala doen in de tuin, om ook nog wat foto's te maken.”