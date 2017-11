Niet meer eenzaam sterven: dit hospice heeft een tweepersoonsbed

Echtparen zijn soms een halve eeuw of langer getrouwd en delen evenzoveel jaren het bed. Maar dan overlijdt uiteindelijk één van beiden toch alleen omdat de stervende in een eenpersoonsbed wordt verpleegd. Dat kan anders. Hospice Enschede beschikt sinds deze zaterdag over een hoog-laagverpleegbed voor twee personen.

Voorheen werd wel eens bed tegen het verpleegbed aangeschoven, een matras op de grond gelegd, of de partner kon terecht in de logeerkamer. ,,Maar in de praktijk wordt die logeermogelijkheid niet eens zo vaak benut. Wie in Enschede woont, gaat meestal net zo lief naar huis om in het eigen bed te slapen", zegt Mirjam Bosschaart, coördinator van de Hospice Enschede.

De aanwezigheid van een tweepersoonsbed kan daar verandering in brengen. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo logisch is het in de praktijk zeker niet.

Kosten: 8.000 euro

Een officieel hoog-laagbed waarvan zowel het voeten- als hoofdeinde verstelbaar is, koop je niet zomaar bij pak 'm beet de IKEA. Hospice Enschede liet het voor 8.000 euro maken bij een gespecialiseerd bedrijf en financierde het van de twintig mille die het als donatie ontving van de Enschedese korfbalvereniging DOS-WK en verzekeringsmaatschappij NH1816.

,,Dat soort bedden wordt niet in productie gemaakt. Hoog-laagbedden zijn te leen bij instanties als Medipoint en Welzorg, maar dan gaat het altijd om eenpersoonsbedden", zegt Bosschaart. ,,Ons nieuwe bed is uitschuifbaar in een V-vorm, zodat de verpleging de bewoner aan beide kanten van het eenpersoonsmatras kan verzorgen." Voor zover haar bekend is Enschede de eerste hospice in Twente die over een dergelijk bed beschikt.

Eén nacht à 12,50 euro