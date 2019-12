Niet langer vier prikken per dag: sensor voor diabetici in basispakket

Mogelijke liquidatie Man (39) doodgescho­ten terwijl 4-jarig kind op de achterbank zat

20:43 De man die vandaag in Amstelveen werd doodgeschoten is een bekende van de politie. Wie het is zegt de politie niet, maar wel dat het een 39-jarige man uit Amstelveen is. Hij werd doodgeschoten op de Escapade in zijn woonplaats, terwijl een 4-jarig kindje op de achterbank van de auto zat.