Niet iedere burgemeester blij met eerdere sluiting horeca

De meeste burgemeesters die nu bijeen zijn om te overleggen over strengere coronamaatregelen steunen een landelijke aanpak, maar over de invulling van de al uitgelekte plannen verschillen de meningen. Vooral de vroegere sluiting van de horeca, baart sommige burgemeesters zorgen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) praat de burgemeesters uit het Veiligheidsberaad op dit moment in Utrecht bij over de plannen die premier Mark Rutte om 19.00 uur in een persconferentie officieel bekend maakt. Ook voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) Jaap van Dissel is in Utrecht aanwezig.

Veel burgemeesters lieten voorafgaand aan de bijeenkomst weten toe te zijn aan landelijke maatregelen. ,,Je ziet het aantal besmettingen overal oplopen dus ik wil duidelijke maatregelen die voor het hele land gelden, die effectief zijn en begrijpelijk’’, zegt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

De zorgen dat het virus verder oplaait, zijn er ook in regio’s waar nu nog niet zoveel aan de hand is. ,,Bij ons in Zuid-Limburg is het nog rustig, maar dat kan ook zomaar weer de verkeerde kant opgaan. We willen nu juist besmettingen eerder tegenhouden en dan ben ik voor landelijke maatregelen’’, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Geen oplossing

Maar niet alle burgemeesters zijn het eens over de invulling van de plannen die nu zijn uitgelekt. Zo vindt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch een vervroegde sluiting van de horeca geen oplossing. Hij vreest dat dit illegale feesten in de hand werkt, iets waar ze nu in de stad al last van hebben. Ook Pieter Broertjes van Hilversum ziet de oplossing niet in het nog verder aan banden leggen van de horeca. ,,Heel veel bedrijven gaan heel goed om met de huidige maatregelen. Die straf je daar alleen maar mee en dat schaadt de economie bovendien enorm. Dat zou ik treurig vinden.’’

Ook het eventueel landelijk invoeren van een mondkapjesplicht op meer plekken dan nu het geval is, kan niet op de unanieme steun van de burgemeesters rekenen. Meerdere burgemeesters twijfelen over nut en noodzaak, omdat ook wetenschappers het er niet over eens zijn wat nu de beste aanpak is.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.