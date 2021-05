Niet geld en de politiek, maar gezinnen en hulpverleners moeten gaan meebeslissen over jeugdzorg

Een wanhopige moeder klopte bij de gemeente aan voor hulp. Haar zoon was zo agressief dat het thuis niet meer ging. Ambulant gezinshulpverlener Tosca Weinberg probeerde moeder en zoon te helpen. Haar advies: laat de jongen tijdelijk in een jeugdzorginstelling wonen om een trauma te verwerken. ,,Het is een enorme stap om er als ouder mee in te stemmen dat het inderdaad nodig is om je kind tijdelijk elders te laten wonen. Maar moeder en zoon zagen allebei in dat het moest”, vertelt Weinberg.



Terwijl moeder al lang en breed met haar eigen traumabehandeling was gestart, wachtte zoonlief na drie maanden nog steeds op de komst van de ggz. Maar die kwam niet. ,,Er was een wachtlijst. Die jongen heeft drie maanden op een groep gewoond zonder dat hij werd behandeld. Die zei: nu is het genoeg, ik wil weer naar huis.” En zo kreeg deze moeder haar agressieve zoon thuis, zonder oplossing. ,,Een gemeente zegt dan dat het jeugdzorgtraject stopt en het moeders eigen keuze is om haar zoon naar huis te halen. Zo’n moeder wordt bijna weggezet als zorgweigeraar. En dit is geen op zichzelf staand verhaal.”



Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg knelt de zorg voor kinderen. De wachtlijsten voor bijvoorbeeld psychische hulp of behandeling van gedragsproblemen lopen op. Ouders zitten thuis met hun soms suïcidale kinderen omdat er geen behandelplek is.