Niet eerder dood ondanks uitstel diagnose voor kanker door coronadrukte, er is wat anders aan hand

Sharon (32) weet dat ze nog slechts dagen heeft te leven: ‘Zij nemen afscheid van één, ik van 100’

Trotse moeder zijn. Het was haar grote droom. Waar Sharon eerst nog stralend in het leven stond, ligt ze nu futloos op bed. Te wachten tot haar geest zegt dat het tijd is om te gaan. Een keuze? Nee, die had ze niet. Haar ziekte heeft bepaald dat het leven van de Amersfoortse op 32-jarige leeftijd ophoudt. ‘Dat mijn opa van 87 huilde en zei dat ik eerder ga dan hij, kwam binnen.’