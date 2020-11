Niet blij met een cadeau? Neem het met een pokerface in ontvangst (en zet het op internet)

Dochter (15) teleurge­steld over uitstel zedenzaak: ‘Nu is het nóg niet voorbij’

19 november De jongste dochter van de verdachte vrouw in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak heeft een wrang gevoel overgehouden aan de zitting van woensdag. Ze is teleurgesteld dat de rechtszaak tegen haar moeder, die van tien zedendelicten wordt verdacht, is uitgesteld. Ze had gehoopt het boek dit jaar te kunnen sluiten, maar de advocate van de 44-jarige Terneuzense T.D. stak daar een stokje voor door de rechtbank woensdagochtend te wraken. Ook de vader van het meisje, die met D. getrouwd is geweest, heeft er geen goed woord voor over. ,,Ons leven kan nu nog niet verder”, zegt Christian.