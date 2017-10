Niemand op je begrafenis, behalve de stadsdichter

Professor

Wie was deze meneer, in 1946 in de Marokkaanse stad Tanger geboren? Een intelligente man die vijf talen sprak, vermoedelijk professor in de psychologie was, vader van een dochter die naar verluidt in Londen woont, de ex van een vrouw die waarschijnlijk nog ergens in Nederland verblijft. Iemand die vroeger heel sociaal is geweest maar om de een of andere reden ervoor koos om zijn verdere leven in eenzaamheid te leven.



Hoe lang hij in Nederland woonde, waarom hij hierheen kwam, of hij hier gewerkt heeft? Al zijn levensverhalen neemt hij mee in zijn graf op het islamitische deel van Vredehof - waar hij eeuwige rust vindt.



In haar gedicht typeert Amal Karam hem zo: ,,Liever alleen thuis, met twee boekenkasten en één Arabische zender: Al Jazeera - het eiland. Het eiland waar uw gedachten woonden.’’



Ze schetst in poëtische strofen zijn leven en besluit: ,,U wilde dolgraag naar huis. Ga maar, nu bent u er. De hemel is de uwe.’’